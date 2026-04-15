Yükselen benzin fiyatları Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarını uçurdu

Danışmanlık şirketi Benchmark Mineral Intelligence'ın verilerine göre, dünya genelindeki yüksek akaryakıt maliyetleri, tüketicileri doğrudan elektrikli araçlara yönlendirdi.

Avrupa'da şarj edilebilir ve tamamen elektrikli araç satışları, mart ayında yaklaşık 540 bin adede ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

KÜRESEL PAZARDA SATIŞLAR ARTIŞA GEÇTİ

Küresel ölçekte yeni bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil kayıtları, yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,7 milyonu geride bıraktı.

Enerji fiyatlarının en sert yükseldiği Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerde ise elektrikli araç kayıtları yüzde 79 oranında hızlı bir büyüme kaydetti.

ÇİN'DEKİ DÜŞÜŞ YAVAŞLIYOR

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de, vergi muafiyetlerinin ve teşviklerin sona ermesiyle satışlar yüzde 14 azalarak 850 bin seviyesine geriledi.

Teşvik döneminde küçük araçlara yönelen Çinli tüketicilerin artık yavaş yavaş daha büyük modellere ilgi gösterdiği belirtiliyor.

AMERİKA'DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Kuzey Amerika'da elektrikli araç vergi indirimi programının bitmesi ve emisyon standartlarının düşürülmesine yönelik politikalar pazar dinamiklerini olumsuz etkiledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araç kayıtları, yüzde 30 düşüşle 121 bin 500 adede inerek üst üste altıncı yıllık düşüşünü yaşadı.