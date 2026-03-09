Alfa Romeo modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Sportif sürüş dinamikleri ve özgün tasarımlarıyla öne çıkan Alfa Romeo, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için mart ayına özel finansman seçenekleri hazırladı.

Markanın duyurduğu bu yeni kampanya, kompakt ve sportif sürüş vadeden Junior ile Tonale modellerini kapsıyor.

JUNIOR IBRIDA MODELİNDE 60 BİN TL TAKAS DESTEĞİ

Sürüş deneyimini yeniden tanımlayan Junior Ibrida modelinin Speciale+ donanımlı versiyonu için kullanıcılara 60 bin TL'ye varan takas desteği sağlanıyor.

Hibrit motorlu bu seçenek, markanın sportif DNA'sını ileri teknoloji çözümleriyle bir araya getiriyor.

JUNIOR ELETTRICA İÇİN YÜZDE 0,99 FAİZLİ KREDİ İMKANI

Tamamen elektrikli motor seçeneği olan Junior Elettrica'nın Speciale+ versiyonuna özel olarak 300 bin TL için 12 ay vade fırsatı sunuluyor.

Müşteriler geniş iç tasarıma sahip bu modele yüzde 0,99 faiz oranlı cazip kredi imkanıyla ulaşabiliyor.

DİZEL MOTORLU TONALE'DE AVANTAJLI TAKAS FIRSATI

Kompakt boyutları ve eşsiz tasarımıyla dikkat çeken Tonale modelinin dizel motorlu versiyonu da mart ayı kampanyaları arasındaki yerini aldı.

Bu kapsamda, dizel Tonale satın almak isteyen kullanıcılara özel avantajlı takas desteği imkanı sunuluyor.