Ford, 605 bin aracı geri çağırıyor: İşte nedeni

Ford, ön cam sileceklerinin aralıklı çalışmasına ve sonunda tamamen devre dışı kalmasına yol açan mekanik bir problem nedeniyle dev bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Bu ciddi üretim hatası, toplam 604 bin 533 adet otomobilin servislere yönlendirilmesine neden oldu.

HANGİ ARAÇ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRILIYOR

Söz konusu sorunlu geri çağırma işlemi, 2020 ile 2022 model yılları arasında üretilen Ford Explorer ve Escape araçlarını doğrudan kapsıyor.

Ayrıca yine aynı dönemde banttan inen Lincoln Aviator ve Corsair modelleri de silecek arızasından etkilenen araçlar listesinde bulunuyor.

ŞİRKET SORUNU İLK KEZ 2021 YILINDA FARK ETTİ

Otomobil üreticisi bu problemi ilk defa Haziran 2021'de fark edip inceleme başlatsa da aynı yılın eylül ayında, bir güvenlik riski oluşturmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmıştı.

Fakat farklı bir konuyu incelerken artan şikayetleri gören şirket, Kasım 2025'te soruşturmayı mecburen yeniden açtı.

YÜZ BİNLERCE ARAÇ SAHİBİ HAFTAYA BİLGİLENDİRİLECEK

Yapılan detaylı incelemelerde binlerce garanti talebi alan marka, geçen ayın sonlarında kesin geri çağırma kararını aldı.

Üretim hatasından etkilenen yüz binlerce araç sahibine önümüzdeki haftadan itibaren resmi bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlanacak.