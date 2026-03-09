Tamamen elektrikli yeni BMW 3 Serisi geliyor: İşte tanıtım tarihi

Alman otomotiv devi BMW, efsanevi 3 Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan yeni i3 modelini tüm dünyada yollara çıkarmak için gün sayıyor.

Neue Klasse portföyünün ikinci modeli olarak dikkat çeken bu elektrikli sedan, 18 Mart'ta düzenlenecek resmi bir etkinlikle otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

TASARIMDA VISION NEUE KLASSE İZLERİ

Yeni i3 modeli, retro dikey ızgaralar yerine farlarla bütünleşen geniş böbrek ızgaralara sahip farklı bir ön yüz tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

Bu yenilikçi tasarım dili, markanın 2023 yılında sergilediği Vision Neue Klasse konseptindeki modern çizgileri doğrudan yansıtıyor.

İÇTEN YANMALI VE ELEKTRİKLİ MODELLER BİR ARADA

Şirket, tamamen elektrikli i3 ile birlikte içten yanmalı motorlara sahip standart 3 Serisi'ni de yeni bir tasarımla satışa sunmaya devam edecek.

Evrim geçirmiş CLAR platformunu kullanan standart model ile özel elektrikli platforma sahip i3'ün, 2030'lu yıllara kadar pazarda beraber varlığını sürdürmesi planlanıyor.

Elektrikli sedanın iç mekanında geleneksel tuşlar kaldırılarak neredeyse tamamen düğmesiz yeni bir konsol düzenine geçiş yapılıyor.

Araçta 17,9 inç büyüklüğünde dev bir dokunmatik ekran ve konsolu boydan boya kaplayan yenilikçi bir panoramik gösterge paneli kullanıcıları karşılayacak.