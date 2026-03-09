Bir efsanenin sonu: Audi A8 siparişleri durduruldu

Ingolstadt merkezli üreticinin zirvesini temsil eden ve lüks pazarında standartları belirleyen Audi A8'in üretim serüveni sona eriyor

Rakipleri BMW 7 Serisi ve Mercedes S-Serisi'nin aksine yeni bir güncelleme almayan 2017 çıkışlı modelin sipariş alımları, tamamen kapatıldı.

YENİ AMİRAL GEMİSİ Q9 SUV OLACAK

Şirketin mevcut planlamalarına göre ikonik A8 modelinin yerini alacak doğrudan bir sedan halefi şu an için bulunmuyor.

Otomobil devinin amiral gemisi ünvanının, 2026 yılının sonlarına doğru tanıtılması beklenen tamamen yeni Q9 SUV modeline geçmesi öngörülüyor.

GELECEK MODELLERDE YENİ TASARIM ÇİZGİSİ

Audi'nin gelecekte üreteceği olası yeni modeller, tasarım şefi Massimo Frascella'nın 2025 sonunda Concept C ile göstereceği yeni tasarım dilini benimseyecek.

Bu yenilikçi tasarım felsefesinden doğacak ilk seri üretim otomobilin ise 2027 yılı içerisinde coupé formunda yollara çıkması bekleniyor.