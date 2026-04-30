Alfa Romeo'dan Giulia ve Stelvio'ya özel performans paketi: İşte özellikleri

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, ikonik modelleri Giulia ve Stelvio için ürün yelpazesini genişletti.

Şirket, araçların sportif yapısını teknik çözümlerle güçlendiren yeni Performans Paketi'ni kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni paket kapsamında araçların kabininde karbon fiber kaplamalar ve kırmızı dikişli siyah deri koltuklar kullanılıyor.

Bu özel detaylar, markanın uzun yıllardır süregelen şıklık ile sportiflik dengesini başarıyla koruyor.

ÜST DÜZEY SES SİSTEMİ

Araç içi teknolojilerde Harman Kardon imzalı premium hoparlörler özellikle dikkat çekiyor.

Toplam 900 watt güce sahip bu gelişmiş ses sistemi, on iki kanallı bir amplifikatör tarafından yönetiliyor.

AKILLI SÜSPANSİYON TEKNOLOJİSİ

Performans Paketi'nin en önemli teknik yeniliği, yol koşullarına anlık uyum sağlayan elektronik kontrollü akıllı süspansiyon sistemi olarak öne çıkıyor.

Bu teknoloji, sürüş modlarını belirleyen DNA seçicisiyle entegre çalışarak dengeli bir yol tutuşu ve artırılmış sürüş keyfi vadediyor.