Ford CEO'sundan açıklama: Tesla artık referans alınacak bir marka değil

Tesla, on yılı aşkın süredir elektrikli otomobil sektöründe standartları belirleyen ana marka konumundaydı.

Ancak Ford cephesinden gelen son açıklamalar, Amerikan üreticinin eski rekabet gücünü kaybettiğini gösteriyor.

YENİ REFERANS ÇİNLİ ÜRETİCİLER

Ford CEO’su Jim Farley, Çinli otomobil üreticilerine duyduğu hayranlığı dile getirerek Xiaomi SU7 modelini yeni referans noktası olarak gösterdi.

Farley, otomotiv sektöründe başarılı olmak için sadece Tesla'ya odaklanmanın artık yanlış bir strateji olduğunu belirtti.

TESLA GÜNCEL MODEL EKSİKLİĞİ YAŞIYOR

Tartışmalı Cybertruck sonrasında yeni bir model tanıtmayan Tesla, en çok satan aracı Model Y'yi bile oldukça geç bir tarihte güncelleyebildi.

Uygun fiyatlı elektrikli araç planlarının henüz hayata geçmemesi de Çinli rakiplerin arayı giderek açmasına neden oluyor.

SEKTÖRÜN EN İYİSİ BYD

Günümüzde elektrikli araç pazarındaki standartları ve beklentileri doğrudan Çin otomotiv endüstrisi belirliyor.

Tedarik zinciri ve üretim maliyeti açısından BYD'yi hedef aldıklarını belirten Farley, Çin'in en çok satan markasını sektörün en iyisi olarak tanımlıyor.