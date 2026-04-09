Apple CarPlay, WhatsApp desteğine kavuştu: İşte özellikleri

WhatsApp, iOS için yayınladığı son güncellemeyle araç içi iletişim deneyimini baştan aşağı yeniledi.

Sadece Siri komutlarıyla çalışan eski kısıtlı sistemin yerini, doğrudan aracın bilgi-eğlence ekranından kontrol edilebilen yerel bir uygulama aldı.

YENİ WHATSAPP CARPLAY UYGULAMASI NELER SUNUYOR

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar sohbetlerini, arama geçmişlerini ve favori kişilerini birbirlerinden ayıran üç sekmeli pratik bir arayüze kavuştu.

Sürüş sırasında dikkati dağıtmamak adına sadece okunmamış son mesajları gösteren bu yeni uygulama, uçtan uca şifreleme teknolojisiyle de güvenliği elden bırakmıyor.

Arama sekmesinde giden, gelen ve cevapsız çağrılar kronolojik bir sırayla listelenirken, ekrandaki kayıtlara dokunarak hızlıca geri arama yapılabiliyor.

Favoriler sekmesi ise doğrudan iPhone üzerinden belirlenen listeyi senkronize ederek en sık konuşulan kişilere yoldayken anında ulaşılmasını sağlıyor.

APPLE CARPLAY ÜZERİNDE WHATSAPP NASIL KULLANILIR

Yenilenen deneyimden faydalanmak için uygulamanın en güncel sürümünü yükleyip telefonu Apple CarPlay ile araca bağlamak yeterli.

Eğer WhatsApp simgesi araç ekranında otomatik olarak görünmüyorsa, telefonun ayarlar menüsündeki CarPlay sekmesinden uygulamanın listenin en üstüne sürüklenmesi gerekiyor.

Bu yenilikleri kullanabilmek için en az iOS 26.4 işletim sistemine sahip bir iPhone 5 veya daha üstü bir modele ihtiyaç duyuluyor.

Ayrıca sorunsuz bir entegrasyon için telefonda Siri'nin açık konumda bırakılması ve WhatsApp üzerindeki Face ID veya Touch ID kilitlerinin tamamen devre dışı bırakılması şart koşuluyor.