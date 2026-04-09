Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının merakla beklenen finalistleri belli oldu.

33 farklı modelin değerlendirildiği zorlu seçim sürecinin ardından 7 araç, büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

FİNALİSTLER ARASINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ RÜZGARI

Büyük ödül için kıyasıya rekabet edecek modeller BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F olarak belirlendi.

Aday listesinde elektrikli modellerin sayısındaki dikkat çekici artış, otomotiv sektöründeki hızlı dönüşümü gözler önüne seriyor.

Yılın otomobili ünvanının yanı sıra etkinlikte tasarım, inovasyon, basın lansmanı ve premium otomobil kategorilerinde de özel ödüller sahiplerini bulacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmanın kazananı ise 2690 puan toplayan Çinli üretici BYD'nin elektrikli SUV modeli Seal U olmuştu.

BYD Seal U modeli, en yakın rakibi Kia EV3'ü 20 puan farkla geride bırakarak zirveye yerleşmeyi başarmıştı.

Son beş yılın diğer şampiyonları arasında ise sırasıyla Fiat Egea Cross, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail ve Togg T10X modelleri bulunuyor.