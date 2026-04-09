Volkswagen Touareg elektrikli olarak geri dönebilir

24 yıllık serüveninin ardından birkaç ay içinde piyasadan çekilecek olan içten yanmalı motorlu Touareg, elektrikli bir model olarak yeniden doğmaya hazırlanıyor.

Markanın satış müdürü Martin Sander, üst segment otomobiller pazarında premium marka logosu taşımadan yüksek kalite arayan müşteriler için büyük bir boşluk olduğunu doğruladı.

GÖSTERİŞTEN UZAK LÜKS ARAYANLARIN TERCİHİ

Sander, Touareg modelinin hedef kitlesinin genellikle varlıklı ancak gösterişten kaçınan iş insanlarından oluştuğunu vurguladı.

Müşterilerinin karşısına veya şantiyelere Porsche Macan gibi dikkat çekici premium araçlarla gitmek istemeyen bu özel kitle için Touareg'in eşsiz bir konumu bulunuyor.

YENİ NESİL GELİŞMİŞ SSP PLATFORMU İLE GELECEK

Volkswagen, geniş tüketici kitlesine uygun fiyatlı araçlar üretme hedefini korusa da Touareg'in hitap ettiği bu niş pazar için yeni fırsatları araştırmaya devam ediyor.

Yeni aracın bu pazarın talepleri doğrultusunda büyük bir SUV formunu koruyacağı ve tamamen elektrikli olacağı belirtiliyor.

Gelecekte yollara çıkması beklenen olası "ID Touareg" modelinin, firmanın yeni nesil gelişmiş SSP platformu üzerinde inşa edileceği tahmin ediliyor.

Bu yeni nesil amiral gemisi elektrikli SUV'un, geçmişte olduğu gibi yine üst düzey kardeş markaları Audi ve Porsche'nin teknolojilerinden faydalanması öngörülüyor.