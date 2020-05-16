Avrupa, korona sürecinde 2.3 milyon adet otomobil kaybetti

Koronavirüs sürecinde Avrupa'nın otomobil üretim kaybı 2.3 milyon olarak hesaplandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını kapatarak üretime ara vermiş ve satış bayilerindeki işlemleri durdurmuştu.

Salgın nedeniyle ağır darbe alan sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisi, fabrikaların kapalı kaldığı dönemde çok ciddi zarara uğradı.

BİR AYDA 2.3 MİLYON ADETLİK KAYIP

Brüksel merkezli kuruluş ACEA'nın verilerine göre; salgın nedeniyle 29 gün boyunca üretimi durduran fabrikalar, bu dönemde 2.3 milyon adetlik bir otomobil üretimini kaybetmiş durumda.

Bu veriler ışığında, Avrupa'nın en büyük üreticilerinin gerçekte uğradığı zararın boyutlarının ise ikinci çeyrekte daha da netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle açıklanan bu rakamlar, gelecek haftalarda daha da artabilir.

Üretim ve satış kaybından etkilenen ülkelerin başında ise otomobil endüstrisinde öne çıkan Almanya yer alıyor.



