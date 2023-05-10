Bentley, en iyi ikinci çeyrek performansını gösterdi Yapılan açıklamaya göre Bentley, 104 yıllık tarihinin en iyi ikinci çeyreğini geçirdi.

Volkswagen bünyesinde bulunan Bentley Motors, mali yıl sonuçlarını açıkladı. Lüks İngiliz markası tarihindeki en iyi ikinci çeyreğini geçirdi.

Marka 2023 yılına geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 216 milyon euroluk kâr ile başladı.

Bentley'in toplam geliri ise yüzde 9 artışla 813 milyon eurodan 882 milyon euroya yükseldi.

En çok Bentayga sattı

Bentley, küresel satışlarını 3 bin 517'ye çıkartarak yüzde 10 arttırdı. Toplam satışların yüzde 42'sini ise markanın SUV modeli Bentayga oluşturdu.

Otomotiv devi, finansal istikrarla elektrifikasyon planlarını kapsayan 'Beyon100' programına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu program, Crewe fabrikasına 3 milyar euroluk bir yatırımın yanı sıra 2026'dan başlayarak sadece 5 yıl içinde 5 yeni elektrikli modelinin piyasaya sürülmesini içeriyor.