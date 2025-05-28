Bir devrin sonu: Peugeot 508 üretimi resmen sona erdi

Haber Merkezi

Peugeot için tarihi bir sayfa kapanıyor. Marka, Fransa'nın Mulhouse üretim merkezindeki Peugeot 508 sedan üretim hatlarını mayıs ayı ortasında durdurdu. Bu kararla birlikte Peugeot'nun büyük aile sedanı serisi de son bulmuş oldu.

PEUGEOT 508 SEDAN ÜRETİMİ RESMEN DURDU

Peugeot, Nisan 2023'te makyajlanmasına rağmen Peugeot 508 sedanın üretimini sonlandırma kararı aldı. Fransa'daki Mulhouse fabrikasında modelin üretim bantları sessizce kapatıldı.

Bu gelişme, 2018'de ikinci nesli piyasaya sürülen modelin, özellikle SUV'ların artan popülaritesi karşısında istikrarlı bir şekilde düşen satış rakamlarının bir sonucu olarak görülüyor.

Marka için önemli bir model olan Peugeot 508, böylece otomotiv sahnesinden çekilmiş oldu.

DÜŞEN SATIŞLAR VE SUV REKABETİ SONUNU GETİRDİ

Peugeot 508'in üretimden kalkmasında, son yıllarda sadece üç hibrit versiyonla sınırlı kalması ve tam elektrikli versiyonlara sahip SUV kardeşleri 3008 ve 5008 ile rekabet edememesi etkili oldu.

Ayrıca, modelin başlangıç fiyatının kademeli olarak 50 bin euronun üzerine çıkması da müşteri kaybına yol açtı.

SUV segmentinin dünya genelindeki ve özellikle Avrupa'daki ezici popülaritesi, Peugeot 508 gibi sedan modeller için zorlu bir pazar ortamı oluşturdu.

Bu durum, modelin üretiminin sonlandırılmasında kilit bir faktör olarak öne çıkıyor.