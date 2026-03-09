Volkswagen, Almanya'da askeri araç üretmek istiyor

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'daki üretim tesislerini yeniden yapılandırma planları kapsamında dikkat çeken bir adım attı.

Şirket, pazarın ilgisini ölçmek amacıyla Osnabrück fabrikasında geliştirdiği yeni askeri araç prototiplerini Enforce Tac güvenlik ve savunma fuarında sergiledi.

KAPANMA RİSKİNDEKİ FABRİKA İÇİN YENİ UMUT

T-Roc Cabriolet modelinin üretiminin 2027 yılında sona ermesiyle birlikte, yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı Osnabrück tesisinin satılması veya yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Tesisin geleceği için daha önce savunma şirketi Rheinmetall ile yapılan satış görüşmeleri ise geçen yılın sonlarında tıkanmıştı.

SİVİL MODELLERDEN TAMAMEN FARKLI OLACAK

Fuarda sergilenen zeytin yeşili MV.1 prototipi Amarok pikap modelini temel alırken, MV.2 adlı diğer araç ise askeri sınıf bir Crafter minibüs olarak tasarlandı.

Üzerlerinde Volkswagen amblemi yerine yalnızca "DES Defence" yazısı bulunan bu araçların, dış görünümleri dışında sivil versiyonlarıyla pek bir ortak noktası bulunmuyor.

PROJELERİN GELECEĞİ HENÜZ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Volkswagen sözcüsü, bu özel konsept araçların potansiyel pazar fırsatlarını araştırmak amacıyla fuara getirildiğini ifade etti.

Ancak bu askeri girişim sonucunda somut üretim projelerinin hayata geçip geçmeyeceği ve ne ölçüde uygulanacağı şimdilik kesinlik kazanmadı.