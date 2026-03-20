BMW, elektrikli i4 sedanın üretimine son veriyor

BMW, gerçekleştirdiği lansmanla yeni çağın başlangıcı olarak nitelendirilen i3 modelini tanıttı.

Bu önemli tanıtımın ardından dönüşüm sürecini başlatan şirket, elektrikli 4 Serisi sedan modelinin devrini kapatıyor.

YENİ İ3, İ4'ÜN HALEFİ OLACAK

BMW ürün müdürü Bernd Körber, i4'ün piyasada uzun süre kalmayacağını ve i3'ün bu modelin yerini alacağını belirtti.

Körber, elektrikli ürün gamı genişledikçe yeni modellerin geleceğini ve şimdilik i3'ün doğrudan i4'ün halefi konumunda olduğunu vurguladı.

ÜRETİM 2026 YILINDA BİTİYOR

Bir süredir dolaşan i4'ün yaşam döngüsünün sonuna yaklaştığına dair iddialar bu açıklamalarla birlikte kesinleşti.

Güncel i4 modelinin üretiminin, 2026 yılının sonu itibarıyla resmen bitirilmesi planlanıyor.

YENİ NESİL BEKLENİYOR

Sevilen 4 Serisi, markanın yeni nesil Neue Klasse platformu ile birlikte gelecekte geri dönecek.

Yeni neslin ne zaman geleceği henüz netleşmese de i3 modelinin, bu yılın ilerleyen günlerinde satışa sunulması bekleniyor.