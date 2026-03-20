Volvo, uygun fiyatlı EX30 modelini ABD pazarından çekiyor

ABD pazarında elektrikli araçlara yönelik geri adımlar hızlanırken, bu kervana katılan son marka Volvo oldu.

Şirket, piyasaya çıkışının üzerinden henüz bir yıl geçen uygun fiyatlı elektrikli modeli EX30'un ABD pazarındaki serüvenini tamamen sonlandırıyor.

SİPARİŞLER İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın arkasında değişen pazar koşulları ve finansal faktörlerin yattığı belirtildi.

ABD'deki yetkili bayilerin EX30 ve Cross Country versiyonları için son siparişlerini vermek üzere 20 Mart 2026 tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Geri çekilme kararının, Volvo'nun olası bir batarya yangını riski sebebiyle 40 binden fazla EX30 modelini geri çağırmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen ilgili model Kanada, Meksika ve diğer uluslararası pazarlarda satılmaya devam edecek.

Elektrikli araç vizyonuna olan bağlılığını sürdüren şirket, ABD'deki müşterilerine yeni seçenekler sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Markanın diğer iddialı elektrikli modelleri olan EX90 ve bu yıl tanıtılması planlanan EX60, ABD pazarındaki yolculuklarını kesintisiz bir şekilde sürdürecek.