BMW'den açıklama: Manuel şanzımandan vazgeçmek istemiyoruz

BMW M departmanı, motor torkunu sınırladığı için manuel şanzımanların mühendislik açısından mantıklı olmadığını düşünse de bu defteri henüz tamamen kapatmadı.

Markanın üst düzey yöneticilerinden Sylvia Neubauer, güçlenen 3.0 litrelik motorlara rağmen debriyaj pedalını hayatta tutacak bir çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

MANUELİ YAŞATMAK İÇİN MOTOR GÜCÜ KISILABİLİR

Mühendislerin, manuel şanzımanın uzun vadeli dayanıklılığını korumak için motorun güç çıkışını yapay olarak sınırlamayı değerlendirdiği tahmin ediliyor.

Bu stratejinin bir örneği olarak, halihazırda otomatik şanzımanlı M2 modeli manuel versiyona kıyasla 50 Nm daha fazla tork üretiyor.

YENİ M3 ONAYLANDI VE Z4 ÜRETİMDEN KALKIYOR

Elektrikli modellere geçiş hızlansa da BMW, 2028 yılında piyasaya sürülmesi beklenen altı silindirli içten yanmalı yeni nesil bir M3 modelini şimdiden doğruladı.

Öte yandan Z4 M40i modelinin manuel versiyonu bu ay üretimden kalkarken, geriye üç pedallı sadece M2, M3 ve M4 modelleri kalıyor.

MANUEL ŞANZIMANIN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGELLER

Manuel şanzımanın geleceğini tehdit eden unsurlar arasında düşük talep ve maliyetlerin yanı sıra giderek zorlaşan katı emisyon kuralları da yer alıyor.

Ayrıca tedarikçilerin düşük hacimli üretim yapmak istememesi ve yeni sürücü destek sistemlerinin otomatik vitese uyumlu tasarlanması manuelin işini daha da zorlaştırıyor.