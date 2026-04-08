Rus efsanesi Volga, Çinlilerin desteğiyle geri döndü

Rusya'nın bir dönem prestij simgesi olan efsanevi otomobil üreticisi Volga, uzun bir aranın ardından otomotiv pazarına geri dönüyor.

Gorki Otomobil Fabrikası tarafından 1950'li yıllarda üretimine başlanan ve 2010'da faaliyetlerini durduran marka, üretim için Çinli markalarla masaya oturdu.

YENİ K50 VE C50 MODELLERİ PİYASAYA ÇIKIYOR

Changan ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Volga, Geely ile resmi olarak el sıkışarak C50 ve K50 adını verdiği iki yeni modelle dönüş yapıyor.

Geely Monjaro tabanlı bir SUV olan K50, logonun değişmesi dışında orijinal aracın tüm tasarım ve teknoloji detaylarını aynen koruyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE OTOMATİK ŞANZIMAN SEÇENEĞİ

Yeni K50 modeli, 240 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo benzinli bir motor seçeneğiyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Dört tekerlekten çekiş sisteminin standart olarak yer alacağı iddia edilen bu araçta, 8 ileri otomatik şanzıman görev yapacak.

C50 MODELİ GEELY PREFACE ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Markanın piyasaya süreceği diğer binek model olan C50 ise doğrudan Geely Preface aracının altyapısı üzerine inşa edilecek.

Tıpkı K50 SUV modelinde uygulandığı gibi, C50 modelinin de temel aldığı Geely aracıyla tasarımsal anlamda yoğun benzerlikler taşıması planlanıyor.