Tesla'da stok krizi: 50 binden fazla otomobil depolarda bekliyor

Tesla, 2026 yılının ilk çeyreğinde ürettiği araç sayısıyla teslimatları arasında ciddi bir uçurum yaşadı.

Şirketin depolarında, şu an satılmayı bekleyen tam 50 bin 363 adet otomobil bulunuyor.

Bu devasa stok, markanın yaklaşık 20 yıllık faaliyet tarihindeki en yüksek depo rakamı olarak kayıtlara geçti.

Şirket ilk çeyrekte 408 bin 386 araç üreterek geçen yıla göre yüzde 13'lük bir üretim artışı yakalarken, teslimatlar yalnızca 358 bin 23 adette kaldı.

ABD PAZARINDAKİ DARALMA TESLA'YI VURDU

Elon Musk liderliğindeki şirket, üretim ve talep arasındaki hassas dengeyi uzun zaman sonra ilk kez bu kadar büyük bir farkla kaybetti.

Açıklanan teslimat rakamları, analistlerin 372 bin 160 adetlik satış beklentisinin oldukça gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Trump yönetiminin elektrikli araçlar için uygulanan 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini kaldırması, pazar dinamiklerini tamamen değiştirdi.

Bu radikal kararın ardından Cox Automotive verilerine göre yılın ilk üç ayında ABD'deki genel elektrikli araç satışları yüzde 28 oranında düştü.

MODEL S VE MODEL X ÜRETİMDEN KALKTI

Daralan pazar koşulları karşısında ürün gamını daraltma kararı alan Tesla, 1 Nisan itibarıyla 10 yılı aşkın süredir yollarda olan Model S ve Model X serilerinin üretimine son verdi.

Şirketin ana akım model yelpazesinde artık sadece yüksek hacimli Model 3 ve Model Y seçenekleri bulunuyor.

Piyasaya yeni sürülen Cybertruck modeli ise ilk çeyrekte 16 bin adedin altında satılarak asıl hacimli modellerin oldukça gerisinde kaldı.

Ford, Honda ve Stellantis gibi dev üreticiler de elektrikli araç planlarını arka arkaya iptal ederken, Rivian, BMW ve Volvo yeni modellerle pazardaki şansını denemeye hazırlanıyor.