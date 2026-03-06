BYD, 2026 yılının ilk iki ayında satışlarda büyük düşüş yaşadı

Çin'in elektrikli araç pazarında rekabet giderek kızışırken sektör lideri BYD, pazar payı kaybetmeye başladı.

Çin Yeni Yılı tatilinin mevsimsel etkileri hesaba katıldığında bile şirketin ocak ve şubat aylarındaki toplam satış hacminde, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 36'lık sert bir düşüş yaşandı.

YERLİ RAKİPLER SATIŞLARINI KATLADI

BYD'nin yaşadığı bu gerilemeye karşın diğer Çinli üreticiler, satışlarını önemli ölçüde artırdı.

Leapmotor satışlarını yüzde 19 artırarak 60 bin adedi aşarken, pazara hızlı bir giriş yapan Xiaomi satışlarını yüzde 48 oranında büyüterek 59 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

Nio ve Zeekr markalarının satışlarında ise yüzde 77 ve yüzde 84 gibi devasa artışlar kaydedildi.

Yönetim danışmanlığı firması YCP'ye göre, rakip üreticiler rekabetçi fiyat noktalarını koruyup ürünlerine daha fazla değer katarak BYD'nin pazar hakimiyetini aşındırıyor.

"Geriye doğru evrim" olarak adlandırılan bu strateji sayesinde Xiaomi'nin yeni YU7 SUV modeli, ocak ayında Tesla Model Y'yi ikiye katlayarak Çin'in en çok satan aracı olmayı başardı.

İHRACAT BYD İÇİN CAN SİMİDİ OLDU

İç pazardaki bu daralmaya karşı BYD'nin en büyük avantajı yurtdışı satışları oldu. Şirketin ihracat rakamları şubat ayında ilk kez iç satışlarını geride bıraktı.

Yeni enerji araçlarına getirilen yüzde 5'lik satın alma vergisinin iç pazardaki talebi yavaşlatması beklenirken, otomobil üreticileri faizsiz ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle satışları canlı tutmaya çalışıyor.