BYD Türkiye, üç otomobil modelini resmi sitesinden kaldırdı

BYD Türkiye, mart ayı fiyat listesi güncellemesiyle Atto 2, Dolphin ve Seal U EV modellerini satıştan kaldırırken, bazı modellerinde sürpriz fiyat indirimlerine gitti.
Otomotiv devi BYD, Türkiye pazarındaki mart ayı resmi fiyat listesinde dikkat çekici değişikliklere imza attı.
Şirket tarafından yapılan son güncellemeyle birlikte Atto 2, Dolphin ve Seal U EV modelleri resmi satış listesinden tamamen çıkarıldı.
SEALİON 7'NİN TEK MOTORLU VERSİYONUNA VEDA
Gerçekleştirilen bu kapsamlı güncelleme ile Sealion 7 modelinin 2 milyon 489 bin TL değerindeki tek motorlu "Design" paketi de listeden kaldırıldı.
Bu araç, artık resmi kanallarda yalnızca 4 milyon 190 bin TL'lik çift motorlu versiyonuyla tüketicilerin karşısına çıkıyor.
HAN MODELİNDE İNDİRİM VE SABİT FİYATLAR
Mart ayı itibarıyla fiyatında dikkat çeken bir revizyona gidilen Han modeli, 4 milyon 873 bin TL'den 4 milyon 573 bin TL'ye düşerek indirim aldı.
Markanın en üst segmentteki Tang modeli ise 5 milyon 418 bin TL'lik mevcut fiyat etiketini korumaya devam ediyor.
ZAM GÖRMEYEN DİĞER MODELLER
Sürpriz bir şekilde mart ayında zamdan etkilenmeyen Atto 3 modeli, 2 milyon 249 bin TL'lik fiyatıyla listedeki yerini koruyor.
Aynı şekilde Seal modelinin 160 kW versiyonu 2 milyon 489 bin TL, 390 kW versiyonu ise 4 milyon 77 bin TL'den satılmayı sürdürüyor.