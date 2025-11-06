BYD SEALION 7 ve ATTO 2 Türkiye yollarına çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BYD, Türkiye'de ürün gamını yüzde 100 elektrikli sportif D-SUV modeli BYD SEALION 7 ve kompakt B-SUV modeli ATTO 2 ile genişletiyor. Yeni modellerin tanıtımı, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.

BYD SEALION 7 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ

BYD SEALION 7, bu ay itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak. Modelin Türkiye'ye özel geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli Design versiyonu, 2 milyon 389 bin TL'lik kasım ayına özel lansman fiyatıyla satışa sunuluyor.

390 kW gücündeki dört çeker Excellence donanım versiyonu ise 3 milyon 939 bin TL fiyata sahip.

160 kW güce sahip arkadan itişli versiyon, 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 kilometre menzil sunuyor ve 0'dan 100 kilometre/saat hıza 7,8 saniyede ulaşıyor.

ATTO 2 ARALIK AYINDA GELİYOR

Etkinlik kapsamında ayrıca BYD'nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli ATTO 2 de eş zamanlı olarak tanıtıldı.

Markanın elektrikli SUV ailesinin en yeni üyesi olan BYD ATTO 2, Aralık ayından itibaren BYD bayilerinde yerini alacak.

ATTO 2, 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoruyla 0'dan 100 kilometre/saat hıza 7,9 saniyede ulaşıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre menzil sağlıyor.

"ELEKTRİKLİ PAZARINDA 3. MARKAYIZ"

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye'nin yeni teknolojilere en erken adapte olan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Ergun, 10 aylık verilere göre toplam pazarın rekor kırdığını ve yıl sonunda 1 milyon 350 bin-1 milyon 400 bin aralığında biteceğini öngördüklerini belirtti.