Çin, otomobillerde fiziksel düğmeleri zorunlu hale getiriyor

Son yıllarda elektrikli otomobil pazarında popülerleşen ve tüm kontrollerin merkezi ekrana taşındığı minimalist kokpit tasarımları için yolun sonu görünüyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, sürüş güvenliğini artırmak ve ekranlardan kaynaklanan dikkat dağınıklığını önlemek amacıyla araçlarda fiziksel kontrol mekanizmalarını zorunlu kılacak yeni bir düzenlemeye gidiyor.

YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR

Hazırlanan taslağa göre sinyal lambaları, silecekler, kornalar, cam kontrolleri ve acil durum sistemleri gibi kritik fonksiyonların mutlaka fiziksel bir tuşa sahip olması gerekecek.

Ayrıca otomobillerin vites değişimlerinin sadece dokunmatik ekran üzerinden yapılması tamamen yasaklanarak daha güvenli olan geleneksel donanımlara dönüş yapılacak.

FİZİKSEL TUŞLARIN STANDARTLARI BELİRLENDİ

Getirilecek yeni standartlar kapsamında fiziksel kontrollerin en az 10x10 milimetre boyutlarında olması ve sürücünün yola bakarken bile kullanabileceği dokunsal geri bildirimler sunması istenecek.

En önemli güvenlik detayı ise araç sisteminin çökmesi veya güç kesintisi yaşanması gibi acil durumlarda dahi bu temel işlevlerin çalışmaya devam etmesi zorunluluğu olacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

BYD, Geely ve Great Wall Motor gibi büyük otomotiv üreticilerinin katılımıyla hazırlanan bu ulusal standart revizyonunun, 1 Temmuz 2027 tarihinden itibaren yeni üretilecek tüm araçlar için mecburi tutulması bekleniyor.