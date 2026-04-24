Çin pazarına özel yeni BMW i3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Alman otomotiv devi BMW, Çin pazarında yeniden ivme kazanmak amacıyla hazırladığı i3 Long Wheelbase modelini otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Küresel versiyondan farklı olarak daha büyük arka kapılara sahip olan bu özel modelde, Çin'deki yasaklar nedeniyle elektronik hemzemin kapı kolları yerine geleneksel kapı kolları tercih ediliyor.

ÜÇ METREYİ AŞAN AKS MESAFESİ

Yeni i3'ün üç metreyi aşan aks mesafesi, arka koltuklarda ekstra diz mesafesi arayan Çinli tüketiciler için oldukça geniş bir iç hacim yaratıyor.

Aracın C sütunlarında yer alan ve kilit açıldığında aydınlanarak sürücüyü selamlayan M rozeti ise standart versiyonlarda bile dikkat çeken şık bir detay olarak öne çıkıyor.

10 DAKİKALIK ŞARJLA 400 KİLOMETRE MENZİL

CLTC döngüsüne göre bin kilometrenin üzerinde oldukça iddialı bir menzil değerine sahip olan otomobil, kendi segmentinde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Modelde sunulan 400 kW hızlı şarj desteği sayesinde araç, yalnızca on dakikalık tam güç şarj işlemiyle 400 kilometre yol kat edebilecek enerjiye ulaşıyor.