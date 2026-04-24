Renault Scenic E-Tech Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault, C-SUV segmentindeki iddialı tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech modelini Türkiye yollarına çıkarıyor.

2024 yılında Avrupa'da büyük bir başarıya imza atarak "Yılın Otomobili" seçilen araç, markanın elektrikli mobilite vizyonunun en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

Geniş iç hacmi ve sürdürülebilir tasarım anlayışıyla dikkat çeken modelin standart liste fiyatı 3 milyon 490 bin TL olarak açıklandı.

Ancak kullanıcılar bu yenilikçi otomobile, lansman dönemine özel olarak belirlenen 3 milyon 300 bin TL'den başlayan başlangıç fiyatlarıyla sahip olabilecek.

604 KİLOMETRE MENZİL VE HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Araçta yer alan 87 kWh kapasiteli batarya, kullanıcılara WLTP standartlarına göre tek şarjla 604 kilometreye varan etkileyici bir menzil sunuyor.

Model ayrıca 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 30 dakikalık bir dolum işlemiyle uzun yolculuklar için anlamlı bir menzil kazanabiliyor.

Kompakt dış ölçülerine rağmen 2,78 metrelik geniş aks mesafesiyle maksimum yaşam alanı sunan otomobil, üst düzey sürüş dengesi vadediyor.

Google Haritalar entegrasyonuna sahip ön koşullandırma sistemi ise şarj noktalarına yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek dolum süresini kusursuz bir şekilde optimize ediyor.