Ferrari’nin ilk elektrikli modeli beklenenden daha pahalı olacak

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin tanıtımına bir aydan kısa süre kalan ilk elektrikli modeli hakkındaki detaylar ve fiyat söylentileri gündem yaratmaya devam ediyor.

Bloomberg kaynaklı yeni haberlere göre, merakla beklenen "Luce" isimli otomobilin ön başlangıç fiyatının 550 bin euro seviyesinde olması öngörülüyor.

PUROSANGUE'DEN 100 BİN EURO DAHA PAHALI

Belirlenen 550 bin euroluk fiyat etiketinin yüzde 10 oranında değişme ihtimali bulunsa da mevcut tablo aracın V12 motorlu Purosangue'den tam 100 bin euro daha pahalı olacağını gösteriyor.

Bu astronomik rakam, yeni modeli süper otomobil sınıfı dışındaki en pahalı elektrikli araçlardan biri konumuna yükseltiyor.

APPLE'IN ESKİ TASARIMCISINDAN İZLER TAŞIYOR

Dört kapılı ve grand tourer çizgisinde bir gövde tipine sahip olması beklenen aracın iç mekanı, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'nin kurduğu LoveFrom şirketiyle birlikte geliştirildi.

Araç, geleneksel bagaj kapağı yerine yenilikçi bir arka kapak tasarımı sunarken, kabin içinde de analog ve dijital ögeleri kusursuzca harmanlayacak.

LÜKS RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

İddia edilen fiyatın resmiyet kazanması durumunda Ferrari'nin yeni modeli; Rolls-Royce Spectre, Lucid Air Sapphire ve Porsche Taycan Turbo GT gibi üst düzey rakiplerini açık ara geride bırakacak.

Ayrıca şirket, müşterilerin gelecekteki özel üretim modellere erişebilmek için bu elektrikli otomobili satın almaya zorlanmayacaklarını da garanti ediyor.