Dacia, Türkiye'deki otomobil modellerini yeniliyor

Daha modern tasarımları, geliştirilmiş motor seçenekleri ve zenginleştirilmiş donanımlarıyla öne çıkan yeni Dacia ailesi, Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.

Yılın ilk günlerinde satışa sunulan Yeni Sandero'nun ardından, Türkiye'nin en çok satan B-SUV modeli olan Sandero Stepway de 1 milyon 685 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

Mart ayında Yeni Jogger, mayıs ayında ise Yeni Logan modellerinin Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

LPG VE OTOMATİK ŞANZIMAN İLK KEZ BİR ARADA

Yeni Sandero Stepway, Jogger ve Logan modellerinde 120 beygir gücüne yükseltilen 1.2 litrelik turbo beslemeli Bi-Fuel motor kullanılıyor.

Bu yeni nesil motor sayesinde LPG'nin ekonomik avantajları ilk kez pürüzsüz geçişlere sahip 6 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla birleşiyor.

Ayrıca artırılan 50 litrelik LPG depo kapasitesiyle Sandero Stepway ve Jogger'ın toplam menzili 1.500 kilometreye ulaşıyor.

MODERN TASARIM VE ÇEVRECİ STARKLE TEKNOLOJİSİ

Ters "T" biçimli yeni LED far imzasıyla daha güçlü bir duruş sergileyen Dacia ailesi, çamurluk kemerleri ve alt gövdelerde boya gerektirmeyen çevreci Starkle koruma sistemini kullanıyor.

İç mekanda ise daha dayanıklı kumaşlar, Extreme donanım seviyesine özel yıkanabilir MicroCloud koltuklar, 10 inçlik yeni multimedya ekranı ve YouClip pratik saklama bağlantı noktaları gibi kullanıcı odaklı yenilikler dikkat çekiyor.