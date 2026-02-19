MAN, Ankara'da elektrikli otobüs üretimine başladı

Eylül ayında ilk elektrikli otobüsünü banttan indiren MAN Truck & Bus, tüm test süreçlerini başarıyla tamamlayarak Ankara'da seri üretime geçti.

Bu önemli adımla birlikte şirketin Ankara'daki üretim tesisi, bataryalı elektrikli otobüs üretiminde en kritik yetkinlik merkezlerinden biri haline geldi.

ANKARA'DA ÜRETİM ALTYAPISI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Artan sıfır emisyonlu araç talebini karşılamak amacıyla Ankara fabrikasındaki altyapı ve çalışan kadrosu, e-mobilite standartlarına uygun olarak yenilendi.

Şirket gelecekte elektrikli şehirlerarası otobüsleri ve seyahat sektörü için geliştirilen yeni MAN Lion’s Coach E modelini de Türkiye'de üretmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ OTOBÜS SATIŞLARI ZİRVEDE

Polonya fabrikasının ardından Ankara'da da üretimine başlanan Lion’s City E modeli, konvansiyonel otobüslerle aynı hat üzerinde esnek bir şekilde imal edilebiliyor.

Günümüzde Avrupa yollarında 3 binden fazla MAN logolu elektrikli otobüs aktif olarak hizmet verirken, markanın geçen yılki şehir içi otobüs satışlarının yarısını sıfır emisyonlu modeller oluşturdu.