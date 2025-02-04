Dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli otomobili test edildi

Haber Merkezi

Geely'nin sahibi olduğu Çinli otomotiv markası Zeekr, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli aracı olarak tanımladığı Zeekr 7X modelini test etti.

Altın Pil teknolojisi sayesinde bu SUV, sadece 9 dakika 45 saniyede yüzde 80 şarja ulaşarak şarj hızında yeni bir çağ başlattı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Altın Pil teknolojisi, prizmatik hücrelere sahip lityum-demir-fosfat (LFP) batarya paketini kullanıyor.

Bu batarya paketi, uygun güçte bir şarj cihazına bağlandığında sadece 10,5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Gerçek dünya testlerinde ise bu süre 9 dakika 45 saniyeye kadar düştü.

Zeekr 7X’in bataryası 5,5C şarj oranına sahip. Bu, pilin saatlik kapasitesinin 5,5 katı hızla şarj olabileceği anlamına geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla Model S, testlerde en fazla 2,5C oranında şarj olabiliyordu. Zeekr’in Altın Pili, bu değeri ikiye katlayan bir performans sunuyor.

ZEEKR'İN ŞARJ AĞI VE TEKNOLOJİSİ

Tesla gibi Zeekr de dikey olarak entegre bir üretim stratejisi izliyor. Şirket, Altın Pil’in Ar-Ge, tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerini tamamen kendi içinde gerçekleştiriyor.

Zeekr ayrıca kendi şarj ağına sahip, ancak şu anda Tesla’nın Supercharger ağı kadar geniş bir kapsama alanına ulaşmış değil. Yine de sunduğu ultra hızlı şarj hızları, ABD ve Avrupa’daki rakiplerinden daha ileri bir seviyede.