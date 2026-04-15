Efsane geri dönüyor: Karşınızda yeni Nissan Xterra

Japon otomobil üreticisi Nissan, uzun süredir dedikoduları dolaşan Xterra modelinin ürün gamına geri döneceğini resmen doğruladı.

Muhtemelen 2028 model yılı için planlanan bu popüler SUV'nin ilk resmi teaser görseli nihayet otomobil tutkunlarıyla paylaşıldı.

İLK TASARIM DETAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşılan ilk görsele göre aracın ön tamponunda büyük bir "NISSAN" yazısı ve kaput çizgisinin altına gizlenmiş amber rengi vurgu aydınlatmaları bulunuyor.

Dikkat çekici sarı gövde rengiyle ipuçları verilen yeni Xterra'nın bölünmüş far tasarımına sahip olacağı da net bir şekilde anlaşılabiliyor.

Arazi odaklı yeni model, Frontier Pro PHEV gibi markanın diğer küresel araçlarında görülen ortak tasarım dilini merdiven şasi mimarisiyle birleştiriyor.

Geleneksel performans anlayışını koruyan yeni Xterra'nın hibrit bir güç ünitesi yerine atmosferik V6 motorla yollara çıkması bekleniyor.