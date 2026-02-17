Elektrikli araç satışları yüzde 3 düşüşle 1,2 milyona geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, küresel elektrikli araç pazarının ocak ayı satış raporunu yayınladı.

Açıklanan verilere göre, dünya çapında satılan elektrikli araç sayısı aylık bazda yüzde 44, yıllık bazda ise yüzde 3 düşüş gösterdi.

ÇİN VE ABD PAZARLARINDA SERT DARALMA VAR

Küresel çaptaki bu düşüşün temel nedeni, dünyanın en büyük pazarı konumundaki Çin'de satışların yıllık bazda yüzde 20 oranında azalması oldu.

Ülkede 2014'ten bu yana ilk kez elektrikli araçlara satın alma vergisi getirilmesi ve sübvansiyonların azaltılması bu gerilemeyi hızlandırdı.

Kuzey Amerika bölgesinde ise satışlar, yüzde 33 oranında azalarak 90 bin seviyesine kadar geriledi.

ABD'de federal teşviklerin kaldırılması ve dev otomobil üreticilerinin yatırımlarını elektrikli araçlardan uzaklaştırması pazardaki daralmayı tetikledi.

AVRUPA VE DİĞER ÜLKELERDE BÜYÜME SÜRÜYOR

Çin ve ABD'nin aksine Avrupa pazarında elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 24 artışla 320 bine ulaşmayı başardı.

Özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sübvansiyon programlarını yeniden başlatması bu bölgesel büyümede kilit rol oynadı.

Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise yüzde 92'lik dikkat çekici bir artışla toplam 190 bin adetlik araç satışı gerçekleştirildi.

Brezilya, Güney Kore ve Tayland gibi gelişen pazarlardaki güçlü büyüme performansı raporlara yansıdı.