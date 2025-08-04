En çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! O modeller adeta yok sattı

Avrupa elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, 2025 yılının ilk altı ayına ait veriler sektördeki dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Temiz enerji ve sürdürülebilir ulaşım alanında küresel dönüşüm sürerken, elektrikli araç satışlarında yaşanan artış dikkat çekiyor.

CleanTechnica tarafından derlenen ve kamuoyuyla paylaşılan son rapora göre, yılın ilk yarısında Avrupa genelinde 869 binin üzerinde bataryalı elektrikli araç kayda geçti.

Yayınlanan raporda yer alan verilere göre, satışlarının düştüğü yönündeki iddialarla gündeme gelen sektör devlerinden biri, tahminlerin aksine liderliği korumayı başardı. İşte, en çok satan elektrikli otomobiller…

AVRUPA’DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN 10 MODEL

1-Tesla Model Y: 69 bin 766 adet

2-Volkswagen ID.4: 40 bin 946 adet

3- Tesla Model 3: 39 bin 384 adet

4- Renault 5: 39 bin 95 adet

5- Volkswagen ID.7: 37 bin 952 adet

6- Volkswagen ID.3: 37 bin 307 adet

7- Skoda Enyaq: 36 bin 530 adet

8- Skoda Elroq: 34 bin 221 adet

9- Kia EV3: 34 bin 177 adet

10- BYD Seal U: 33 bin 200 adet