Fiat'tan beklenmedik hamle: Panda'dan sonra şimdi de Koala geliyor

Fiat ailesine katılacak yeni otomobilin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Stellantis, FCA Pazarlama Grubu aracılığıyla Avustralya memelisi Koala ismini taşıyacak yeni bir araç için marka tescil başvurusunda bulundu.

Panda serisinden türetilmesi beklenen bu yeni modelin, akıllı otomobil platformu üzerine inşa edileceği tahmin ediliyor.

Ortak bileşenler kullanılsa da aracın iç ve dış tasarımında tamamen farklı özelliklerin kullanıcılara sunulması planlanıyor.

YENİ FIAT KOALA FAS'TA ÜRETİLECEK

Otomotiv dünyasında dolaşan söylentilere göre, yeni modelin üretim aşaması için ön seri çalışmalarına çoktan başlandı.

Koala modelinin seri üretiminin büyük ihtimalle Fas'ın Kenitra kentindeki fabrikada gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Şirketin yedi koltuklu Giga Panda ve Fastback gibi diğer yeni modellerinin üretimi ise Sırbistan'ın Kragujevac kentinde devam ediyor.

Stellantis CEO'su Antonio Filosa'nın 21 Mayıs'ta açıklayacağı yeni sanayi planıyla birlikte tüm üretim stratejilerinin daha da netleşmesi bekleniyor.

PANDA SATIŞLARI YÜZ GÜLDÜRÜYOR

İsim değişikliğine gidilerek Pandina adını alan eski Panda modeli pazardaki güçlü konumunu korumayı sürdürüyor.

İtalya pazarında ilk çeyrekte 73 bin adetlik satış hacmine ulaşan Fiat, bu başarısını büyük ölçüde 21 binden fazla satan Panda serisine borçlu.

Satışlardaki bu güçlü ivme, şanzıman üretimi yapan Mirafiori fabrikasında 100 yeni çalışanın işe alınmasını sağladı.

Aynı dönemde yeni Grande Panda 4 bin 392 adet, Torino'da üretilen Fiat 500 Hybrid ise 3 bin 682 adet satış rakamına ulaştı.