Renault, Türkiye'de 2026 yılının ilk çeyreğini zirvede tamamladı

Türkiye otomotiv ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 3,94 oranında daralarak toplam 265 bin 398 adet satışla kapandı.

Bu genel düşüşe rağmen pazarın zirvesindeki yerini koruyan Renault, çeyrek boyunca toplam 34 bin 244 adetlik satış gerçekleştirdi.

RENAULT CLIO VE MEGANE ZİRVEYİ BIRAKMADI

Yılın ilk üç ayında 14 bin 941 adet satan Clio, tüm pazarda en çok tercih edilen otomobil modeli olmayı başardı.

Şubatta altıncı nesliyle müşterilerle buluşan ve Oyak Renault fabrikalarında üretilerek ihraç edilen Clio, markanın konumunu daha da güçlendirdi.

Renault'nun bir diğer popüler modeli Megane ise 7 bin 912 adetlik satış rakamına ulaşarak pazarın en çok satan dördüncü aracı oldu.

Bu başarılı grafik sayesinde marka, ilk çeyrekte en çok satan ilk beş otomobil listesine iki farklı modeliyle girmeyi başardı.

SUV SEGMENTİNDE DUSTER ETKİSİ

SUV pazarında da güçlü bir performans sergileyen marka, yılın ilk çeyreğinde toplam 8 bin 626 adetlik SUV satışı gerçekleştirdi.

Satışların büyük kısmını sırtlayan Renault Duster, 5 bin 708 adetle en çok tercih edilen üçüncü SUV ve kendi C-SUV segmentinde ikinci model olarak öne çıktı.

Renault, 2026 yılı boyunca ürün gamını stratejik yeni modellerle güçlendirerek pazar liderliğini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Marka, yenilenen güçlü model gamıyla hem yerel hem de global ölçekteki rekabetçi konumunu pekiştirmeye devam ediyor.