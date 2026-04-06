Peugeot modellerinde nisan ayına özel kampanyalar

Otomotiv devi Peugeot, nisan kampanyası kapsamında binek ve SUV modellerinde finansman seçenekleri sunuyor.

Hibrit motorlu 3008 ve tamamen elektrikli E-3008'in Allure versiyonunda, 700 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli ticari kredi kullanılabiliyor.

Popüler B-SUV modeli 2008'de 150 bin TL, elektrikli E-2008'de ise 225 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli ticari kredi imkanı bulunuyor.

Fastback tasarımlı 408 modelinin Allure donanımını tercih eden müşteriler de 500 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli krediden faydalanabiliyor.

Geniş hacimli hibrit 5008 GT ve elektrikli E-5008 Allure modellerinde, yalnızca tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi var.

Dinamik yapısıyla öne çıkan elektrikli E-208 modelini satın almak isteyenlere ise 340 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faiz oranı sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA SIFIR FAİZ

Peugeot, hafif ticari araç segmentinde nisan ayına özel sunduğu sıfır faizli kredi teklifleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yenilenen Rifter modelinin Allure manuel versiyonunda 300 bin TL, Allure otomatik versiyonunda ise 700 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği mevcut.

Rifter'ın GT donanımında 500 bin TL, Expert Van modelinde 600 bin TL ve Partner Van modelinde 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faiz seçeneği yer alıyor.