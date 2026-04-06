Yeni Nissan GT-R için geri sayım başladı: Beklenenden daha erken dönecek

Nissan'ın ikonik spor otomobili GT-R'ın yeni nesil versiyonu R36 için ürün geliştirme süreci hız kazandı.

Nissan Kuzey Amerika Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira'nın açıklamalarına göre, yeni model hakkında 2028 yılı civarında daha net gelişmeler duyulacak.

YENİ NİSSAN GT-R HİBRİT MOTORLA GELECEK

Yeni nesil R36 GT-R modelinin, mevcut çift turbo beslemeli VR38 V6 motorunun güncellenmiş bir formunu koruması bekleniyor.

Ancak küresel emisyon standartlarını karşılayabilmek ve aracın tüm dünyada satılabilmesini sağlamak adına bu güçlü motora hibrit teknolojisinin entegre edilmesi şart koşuluyor.

Elektromotorlar ve batarya paketlerinin desteği sayesinde yeni aracın, selefinden çok daha yüksek güç değerlerine ulaşacağı belirtiliyor.

Hibrite geçişin, efsanevi modele zarar vermeyeceği, aksine çok daha çılgın bir performans sunmasına imkan tanıyacağı söyleniyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE ÜSTÜN PERFORMANS

İlk çıktığı dönemde Gran Turismo esintili arayüzü ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle teknoloji harikası kabul edilen R35'in ardından yeni modelin, sınırları daha da zorlaması hedefleniyor.

Gelecekteki R36 versiyonunun daha gelişmiş tork yönlendirme ve yeni nesil çekiş sistemleriyle pistlerde fırtınalar estirmesi muhtemel.

Godzilla lakaplı modelin bir süre dinlendikten sonra tamamen evrimleşmiş ve güçlenmiş bir formda rakiplerine toz yutturması bekleniyor.

Spor otomobil standartlarını her zaman ileriye taşıyan GT-R, bu yeni versiyonuyla da formülüne sadık kalarak kendi sınıfını aşacak.