Honda'nın mini elektrikli aracı Avrupa'da satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Japon otomotiv devi Honda, bütçe dostu elektrikli araç pazarındaki rekabete iddialı bir modelle katılıyor.

Şirketin Japonya'da "Super-One" adıyla bilinen ve geliştirilen bu yeni aracı, telif hakları sebebiyle İngiltere'de "Super-N" ismiyle temmuz ayında yollara çıkacak.

93 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Hafif N-Serisi platformu üzerine inşa edilen bu elektrikli otomobil, standart kullanımda 63 beygir güç üretirken yeni Boost Modu sayesinde bu gücü 93 beygire kadar çıkarabiliyor.

Sürüş keyfini artırmayı hedefleyen araçta, geleneksel spor otomobillerin vites geçişlerini ve motor seslerini taklit eden simüle edilmiş 7 ileri şanzıman ile Aktif Ses Kontrol sistemi bulunuyor.

320 KM MENZİL

Sadece 3 bin 395 milimetre uzunluğunda ve bin 300 kilogram ağırlığında olan bu kompakt model, kendi segmentindeki en hafif araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Batarya kapasitesi henüz tam olarak açıklanmasa da aracın WLTP standartlarına göre karma kullanımda 206 kilometre, şehir içinde ise 320 kilometreye varan menzil sunacağı belirtiliyor.

REKABETÇİ FİYATLA PAZARA GİRİYOR

Satış rakamları düşük kaldığı için üretimi durdurulan 37 bin sterlinlik Honda e modelinden farklı bir konumlandırmaya sahip olan Super-N, 20 bin sterlinin altındaki fiyatıyla dikkat çekiyor.

Japonya'daki ön siparişleri 16 Nisan'da başlayacak olan aracın, uygun fiyat stratejisiyle Kia EV2 ve Renault Twingo gibi rakipleri karşısında avantaj sağlaması bekleniyor.