Huawei ve Chery, Luxeed'e 1.4 milyar dolar yatırım yapacak

Teknoloji devi Huawei ile otomotiv üreticisi Chery, ortaklaşa kurdukları Luxeed markasını yeni bir seviyeye taşımak için dev bir adım attı.

İki şirket, markaya 1,4 milyar doları aşan yeni bir yatırım yapacaklarını ve Ar-Ge ekibini 5 bin kişiye çıkaracaklarını açıkladı.

LUXEED ARTIK BAĞIMSIZ BİR ŞİRKET

Bu yatırım kapsamında, Luxeed markasına özel yeni bir şirket kuruldu.

Bu yeni yapı sayesinde markanın üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri artık Chery'den bağımsız olarak yürütülecek ve böylece daha odaklı bir müşteri deneyimi sunulacak.

YENİ MPV MODELİ DE YOLDA

Mevcut S7 ve R7 modellerinin güncellenmiş versiyonları eylül ayında resmi olarak tanıtılacak ve Luxeed'in ürün gamını genişletme planları da devam ediyor.

Çin'den gelen haberlere göre marka, şu anda "EHV" kod adlı ilk MPV modeli üzerinde çalışıyor.