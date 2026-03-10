Porsche, elektrikli Taycan ile içten yanmalı Panamera modellerini birleştirecek

Porsche'nin yeni CEO'su Michael Leiters, şirketin düşen satış grafiğini tersine çevirmek için zorlu adımlar atmaya başladı.

İngiliz Autocar dergisinin haberine göre yeni patron, Taycan ve Panamera serilerini tek bir model hattında birleştirmeyi değerlendiriyor.

TAYCAN İSMİ TARİHE KARIŞABİLİR

İki modelin birleştirilmesi, şirketin genişleyen yeni ürün yelpazesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları yaratırken ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayacak.

İçten yanmalı Panamera'nın daha köklü bir müşteri kitlesine sahip olması nedeniyle, birleşme sonrası Taycan isminin tamamen rafa kaldırılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

ÇİN PAZARINDAKİ REKABET SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Küresel çapta üst üste iki yıl satış kaybı yaşayan şirket, 2024'teki yüzde 3'lük düşüşün ardından 2025'i yüzde 10 kayıpla kapattı.

Özellikle Çin pazarında yerli üreticilerin uygun fiyatlı ve yüksek teknolojili elektrikli araçlar üretmesi, Taycan modeline olan talebi büyük ölçüde zayıflattı.

İÇTEN YANMALI MOTORLARA GERİ DÖNÜLÜYOR

Eski McLaren CEO'sunun göreve gelmesiyle birlikte markanın tamamen elektrikli gelecek stratejisinde de köklü değişiklikler yaşanıyor.

Bu kapsamda Macan, Boxster ve Cayman modelleri için benzinli versiyonlar planlanırken, sadece elektrikli olması beklenen yeni üç sıralı SUV modeline de içten yanmalı motor seçenekleri ekleniyor.