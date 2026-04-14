Hyundai, 300 bin aracı geri çağırıyor: İşte etkilenen modeller

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, üretim veya bakım aşamasında zarar görmüş olabilecek emniyet kemeri bağlantıları sebebiyle devasa bir geri çağırma kararı aldı.

Bu güvenlik açığı, etkilenen modellerdeki ön emniyet kemeri bağlantı noktalarının koltuk iskeletinden ayrılarak ciddi riskler oluşturma ihtimalini taşıyor.

ETKİLENEN MODELLER

Alınan geri çağırma kararı, yalnızca Kuzey Amerika pazarında satılan 2023-2026 Genesis G90, 2023-2025 Hyundai Ioniq 6 ve 2024-2026 Hyundai Santa Fe modellerini kapsıyor.

İlk olarak Eylül 2025'te tespit edilen bu sorun üzerine başlatılan kalite kontrol incelemeleri sonucunda, bağlantıların montaj ya da rutin onarımlar sırasında hasar görmüş olabileceği belirlendi.

ÜCRETSİZ KONTROL VE ONARIM YAPILACAK

Şu ana kadar bağlantıların yeterince sağlam olmadığı yönünde altı şikayet alınırken, herhangi bir kaza, yaralanma veya can kaybı vakası yaşanmadığı bildirildi.

Hyundai yetkilileri araç sahipleriyle en kısa sürede iletişime geçeceğini ve servis teknisyenlerinin hatalı bağlantıları ücretsiz olarak güçlendireceğini veya değiştireceğini açıkladı.