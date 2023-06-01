Hyundai, ABD'de batarya fabrikası kuracak Hyundai, elektrifikasyonda hedeflediği liderliğe ulaşmak için Amerika’da batarya fabrikası kuruyor.

Otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli araçlar için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, yeni batarya fabrikasını ABD'de kuracak.

Hyundai Motor Grubu ve LG Energy Solution (LGES), Amerika'da batarya hücresi üretimi için ortak girişime imza attı.

Hyundai Motor Grubu ve LGES, elektrikli otomobillerin pillerini üretmek ve grubun Kuzey Amerika'daki elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandırmak için fabrikaya önem veriyor.

Milyarlarca dolar yatırım

Yeni fabrika için 4,3 milyar doların üzerinde yatırım yapan ortaklar, yüzde 50'şer eşit hisseye sahip olacak.

Yeni ortak girişimin yıllık üretim kapasitesi 30 GWh olurken, yılda 300 bin elektrikli araç üretimini destekleyebilecek.

Tesis, şu anda yapım aşamasında olan Hyundai Motor Grubu Metaplant America'nın yanında, Georgia, Bryan County'de kurulu olacak. Fabrika, en erken 2025 sonunda pil üretimine başlamayı planlıyor.