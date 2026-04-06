Jeep modellerinde nisan ayına özel kampanyalar

Otomotiv devi Jeep, nisan ayına özel olarak hazırladığı yeni satış kampanyasını kullanıcılarına duyurdu.

Kampanya kapsamında mevcut araçlarını yetkili satıcılara getiren müşteriler, yeni modellerde takas indirimlerinden yararlanabiliyor.

JEEP AVENGER İÇİN TAKAS DESTEĞİ

Nisan ayı boyunca Summit donanımlı elektrikli Avenger modellerinde 210 bin TL'ye, e-Hybrid versiyonlarında ise 150 bin TL'ye varan takas desteği sağlanıyor.

Overland donanımlı Avenger 4xe modelini tercih eden kullanıcılar ise 185 bin TL tutarında takas indiriminden faydalanabiliyor.

Elektrikli Avenger modelinin Summit versiyonunu takas yerine krediyle satın almak isteyen müşterilere özel bir finansman seçeneği de bulunuyor.

Bu donanım için kullanıcılara 200 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

YENİ JEEP COMPASS FİYATLARI

Yeni Jeep Compass modelini tercih edenler için Limited donanımlı versiyonda 200 bin TL, Summit donanımında ise 255 bin TL takas desteği veriliyor.

Lansmana özel fiyatlarla satışa çıkan bu araçlardan Limited versiyonu 2 milyon 630 bin TL, Summit versiyonu ise 2 milyon 961 bin TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.