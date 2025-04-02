Mercedes G Serisi ile çarpışan Tesla Cybertruck ikiye bölündü

Haber Merkezi

Teksas'ın Frisco kentinde yaşanan bir trafik kazası, otomotiv dünyasında şaşkınlık yarattı. Bir Mercedes-Benz G Wagon'un kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, park halindeki bir Tesla Cybertruck çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü.

Kaza, Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığı hakkında önemli soruları gündeme getirdi. Olayın ardından çekilen fotoğraflar, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ

Yaşanan kazada, G Wagon sürücüsü bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Yol kenarına park edilmiş yedi araca çarpan G Wagon, ilk olarak bir Tesla Cybertruck'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Cybertruck'ın kasası ortadan ikiye bölündü. G Wagon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, park halindeki araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Tesla Cybertruck'ın yapısı hakkında tartışmaları alevlendirdi. Bazı kullanıcılar, Cybertruck'ın kasasının bu kadar kolay ikiye bölünmesine şaşırdıklarını ifade etti.

Tesla'nın Cybertruck'ı "kurşun geçirmez" ve "dış iskelet" yapısına sahip olarak lanse etmesine rağmen, kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler, aracın yapısının aslında geleneksel bir tek gövde sistemine daha yakın olduğunu gösterdi.

Ayrıca, Tesla'nın "ultra sert paslanmaz çelik dış iskelet" ifadesine rağmen, aracın şasisinde alüminyum kullanıldığı da belirtiliyor.