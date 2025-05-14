Nissan milyarlarca dolar zarar etti: Fabrikalar kapanıyor

Haber Merkezi

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, Çinli rakiplerin artan baskısı ve küresel pazarlardaki satış düşüşleri nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Şirket, 2024 mali yılı için 671 milyar yen (yaklaşık 4,5 milyar dolar) net zarar açıklarken, maliyetleri düşürmek amacıyla bazı üretim tesislerini kapatacağını ve dünya genelinde yaklaşık 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

NISSAN MALİ YILI BÜYÜK ZARARLA KAPATTI

Nissan'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, şirket 2024 mali yılını 671 milyar yen (yaklaşık 4,5 milyar dolar) net zararla tamamladı.

Şirket, yeni mali yıla ilişkin net kâr beklentisi açıklamazken, satış hedefini yaklaşık 12,5 trilyon yen olarak belirledi.

Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabetin yanı sıra, Nissan'ın sektörün bir diğer Japon devi Honda ile birleşme girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlanması şirketi olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Honda'nın da mali yıl sonunda net kârında yüzde 70'ten fazla düşüş beklemesi, sektördeki genel zorlukları gözler önüne seriyor.

SATIŞ DÜŞÜŞLERİ VE İPTAL EDİLEN YATIRIMLAR İŞTEN ÇIKARMA KARARINI GETİRDİ

Nissan'ın dünya genelinde 133 bin 500 kişiyi istihdam etmesine rağmen, özellikle ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda satışlarının düşmesi finansal performansını ciddi biçimde etkiledi.

Geçen hafta iptal edilen yeni batarya fabrikası planı da şirketin yaşadığı zorlukların bir diğer göstergesi olarak bu radikal işten çıkarma ve fabrika kapatma kararlarını tetikledi.