Omoda ve Jaecoo, küresel satışlarda 1 milyona yaklaştı

Otomotiv dünyasının genç ve dinamik markaları Omoda ve Jaecoo, mart ayı küresel satış rakamlarını resmi olarak duyurdu.

Geçtiğimiz ay dünya genelinde 61 bin 254 adetlik satışa ulaşan marka, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 210 oranında devasa bir büyüme sergiledi.

KÜRESEL SATIŞLARDA 1 MİLYON HEDEFİNE YAKLAŞTI

Yakalanan bu güçlü büyüme ivmesi sayesinde markanın bugüne kadarki toplam satış miktarı 960 bin adedi aşmayı başardı.

Üç yıldan kısa bir sürede bu başarıyı yakalayan şirket, sektör ortalamasını geride bırakarak bir milyon satış barajına adım adım yaklaşıyor.

İKİ FARKLI STRATEJİ İLE PAZARI FETHEDİYOR

Omoda modeli şehirli trendleri ve crossover segmentini hedef alırken, Jaecoo modeli zarif arazi aracı kimliğiyle doğa tutkunlarına hitap ediyor.

Bu çift yönlü strateji sayesinde ana akım pazarlara doğrudan ulaşan markanın Omoda 5 ve Jaecoo 7 modelleri dünya genelinde yoğun talep görüyor.

Sadece iki yıl içinde Avrupa'da 16 ülkeye giriş yapan üretici, bu bölgede yaklaşık 250 bin adetlik kümülatif satış rakamına ulaştı.

Nisan ayında Fransa pazarına resmen girecek olan marka, mayıs ayında ise Almanya operasyonlarına başlayarak Avrupa'daki büyümesini hız kesmeden sürdürecek.