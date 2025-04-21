Opel CEO'su Florian Huettl'in sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

AA & Ensonhaber

Haziran 2022'de Opel'in CEO'luk koltuğuna oturan Florian Huettl ile yola devam kararı alındı.

Opel Automobile GmbH denetim kurulu, 48 yaşındaki başarılı yöneticinin sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını kamuoyuna duyurdu.

Son üç yıldır Opel ve Vauxhall markalarının liderliğini başarıyla yürüten Huettl, Aralık 2024 itibarıyla Stellantis'in Almanya'daki tüm operasyonlarını da yönetme sorumluluğunu üstlenmiş durumda.

"LİDER OLDUĞUNU KANITLADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Automobile GmbH Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chereau, Huettl'in, son üç yılda sergilediği performansla, geleneksel markaları geleceğe taşımak konusunda tutarlı bir lider olduğunu kanıtladığını belirtti.

Chereau, "Uluslararası pazarda gösterdiği üstün liderlik becerileri ve sektördeki deneyimi, onun bir uzman olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Florian'ın Opel, Vauxhall ve Alman Stellantis organizasyonunun gelişimine başarılı bir şekilde yön vermeyi sürdüreceğine inanıyoruz.'" ifadelerini kullandı.