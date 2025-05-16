Opel Frontera, elektrikli ve hibrit seçenekleriyle Türkiye'de satışta

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Opel, Crossland modelinin yerini alacak olan yeni Frontera'yı Türkiye yollarına çıkarmaya hazır.

Bir yıl önce global lansmanı İstanbul'da gerçekleştirilen model, hem elektrikli hem de hafif hibrit versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Yeni Opel Frontera, geniş iç hacmi, modern teknolojileri ve rekabetçi fiyatlarıyla SUV segmentinde önemli bir alternatif olmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ OPEL FRONTERA GS DONANIMIYLA SATIŞA ÇIKTI

Yeni Opel Frontera'nın tam elektrikli versiyonu sadece GS donanım seviyesiyle ve 1 milyon 345 bin TL'den başlayan fiyatla alınabiliyor.

Bu model 83 kW (113 hp) güç üreten bir elektrik motoru ve 44 kWh kapasiteli LFP batarya ile WLTP'ye göre 305 kilometreye kadar menzil sunuyor.

DC hızlı şarj ile bataryası yaklaşık 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar dolabiliyor.

HİBRİT OPEL FRONTERA ÖZELLİKLERİ

Yeni Opel Frontera Hybrid ise 48 volt hibrit teknolojisine sahip 100 kW (136 HP) gücündeki turboşarjlı benzinli motorla geliyor ve Edition donanımı için başlangıç fiyatı 1 milyon 680 bin TL olarak açıklandı.

1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) elektrik motoru ve 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan sistem, 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşıyor.

4.380 mm uzunluğundaki yeni Opel Frontera, arka koltuklar dik konumdayken 460 litrenin üzerinde, katlandığında ise 1.600 litreye kadar ulaşan bagaj hacmiyle esnek bir yükleme alanı sağlıyor.

Edition donanımından itibaren 10 inçlik multimedya ve gösterge ekranları, kablosuz şarj ve gelişmiş güvenlik sistemleri standart olarak sunulurken, GS donanımında bu özelliklere ek olarak siyah tavan ve LED stoplar gibi ekstralar bulunuyor.