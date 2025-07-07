Opel Frontera'nın macera odaklı konsepti Gravel tanıtıldı

Opel, yeni Frontera modelinin macera odaklı "Gravel" konsept versiyonunu Avusturya'da düzenlenen XS Carnight Worthersee etkinliğinde ilk kez sergiledi.

Tamamen elektrikli Frontera üzerine inşa edilen bu özel araç, günlük kullanıma yönelik bir SUV modelinin gerçek bir macera aracına nasıl dönüştürülebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

ARAZİYE ÖZEL TASARIM VE DONANIMLAR

Mat şampanya rengi gövde, mat siyah tavan ve turuncu detaylarla kontrast bir görünüm sunan araçta, araziye uygun Borbet jantlar kullanılıyor.

Ayrıca Thule marka tavan taşıyıcısı ve kaput üzerine monte edilen ek farlar, gece ve arazi koşullarında görüşü ve kullanışlılığı artırıyor.

"ÖZGÜRLÜĞÜ YANSITAN BİR GÖSTERİ ARACI"

Opel Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, Frontera'nın normalde aileler için ideal ve uygun fiyatlı bir SUV olduğunu belirtti.

Reinermann, Gravel konseptinin ise "özgürlüğü yansıtan ve sınırları ortadan kaldıran" benzersiz bir gösteri aracı olarak ortaya çıktığını ifade etti.