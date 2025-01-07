Opel modellerinde ocak ayına özel kampanyalar

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Opel, ocak ayında yeni bir araç almak isteyenler için avantajlı kampanyalar sunuyor.

Corsa, Astra, Mokka gibi popüler binek araç modellerinde ve Combo, Vivaro, Movano, Zafira gibi hafif ticari araçlarda yüzde 0 faizli kredi ve düşük faizli kredi imkanları dikkat çekiyor.

BİNEK ARAÇLAR

Opel Corsa, Astra ve Mokka modellerinde 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER

Opel, elektrikli modellerinde de yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Opel'in ocak ayına özel kampanyaları, yeni bir araç almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Geniş model yelpazesi ve avantajlı kredi seçenekleriyle Opel, yeni yıla yeni bir araçla başlamak isteyenleri bekliyor.