Opel modellerinde temmuz ayına özel kampanyalar

Alman otomotiv devi Opel, temmuz ayına özel olarak binek ve ticari araç modelleri için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı.

Kampanya kapsamında, birçok popüler model için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri veya alternatif olarak nakit alım indirimleri sunuluyor.

CORSA, ASTRA VE SUV MODELLERİNDE KREDİ FIRSATI

Kampanya dahilinde Opel Corsa için 150 bin TL, Astra, Mokka ve yeni Frontera Hybrid modelleri için ise 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

Elektrikli Corsa, Astra ve Frontera modellerinde ise bu rakam 250 bin TL olarak belirlendi.

TİCARİ ARAÇLARDA 450 BİN TL'YE VARAN SIFIR FAİZ

Opel'in Zafira, Vivaro ve Movano gibi hafif ticari modellerinde, 450 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Combo'nun farklı versiyonlarında ise kredi tutarı 300 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor